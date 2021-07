All’asta ‘un pezzo’ del matrimonio di Carlo e Diana: è sopravvissuto per 40 anni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono passati ben 40 anni, quando oltre 750 milioni di persone in tutto il mondo rimasero incollate alla diretta televisiva delle nozze reali del secolo. Stiamo parlando di quelle tra il principe Carlo e Diana Spencer. La loro unione, destinata a finire in tragedia, che continua ad interessare ed entusiasmare tutti. Tra i fan di Lady D, sono da annoverare i collezionisti, che ora si apprestano a darsi battaglia per assicurarsi un souvenir. Stiamo parlando di una fetta di una delle 27 torte nuziali, sopravvissuta in ottime condizioni al rincorrersi delle lancette dell’orologio. Composta da glassa e marzapane, e con un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono passati ben 40, quando oltre 750 milioni di persone in tutto il mondo rimasero incollate alla diretta televisiva delle nozze reali del secolo. Stiamo parlando di quelle tra il principeSpencer. La loro unione, destinata a finire in tragedia, che continua ad interessare ed entusiasmare tutti. Tra i fan di Lady D, sono da annoverare i collezionisti, che ora si apprestano a darsi battaglia per assicurarsi un souvenir. Stiamo parlando di una fetta di una delle 27 torte nuziali, sopravvissuta in ottime condizioni al rincorrersi delle lancette dell’orologio. Composta da glassa e marzapane, e con un ...

