Un’uscita di sicurezza per l’umanità (Di martedì 27 luglio 2021) Incendi, ondate di caldo mai viste, fenomeni estremi. Per fermare la crisi climatica serviranno cooperazione internazionale, regolamentazione di agricoltura e industria, modifiche alle nostre abitudini e una sanità globale. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 27 luglio 2021) Incendi, ondate di caldo mai viste, fenomeni estremi. Per fermare la crisi climatica serviranno cooperazione internazionale, regolamentazione di agricoltura e industria, modifiche alle nostre abitudini e una sanità globale. Leggi

Advertising

astore67 : @EnricoLetta Certo che l'ipocrisia di certi personaggi ha varcato il limiti della decenza. L' uscita dell' esponent… - LaLuciM : @Federissao @an_ta_ni @mariobidi @JPeppp Sono d'accordo. Purtroppo non tutti hanno la serenità, maturità e sicurezz… - fiorenzagia : Facendo un rapido sunto delle news recenti:assessore alla sicurezza pistolero,tazzina del caffè+QR code, milionario… - 8t33zlovinghour : Ma sicurezza di cosa esattamente? Riesci a capire che horizon è stata completata nel 2018 e non ha subito l'influe… - alessiettaN : @ficulle39 Allo stato no,ma dovrebbe importare a noi tutti, per i nostri familiari,per coscienza e per rispetto dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’uscita sicurezza Un’uscita di sicurezza per l’umanità - Slavoj Žižek Internazionale