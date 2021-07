"Un calcio in testa". Spunta video dopo lo sparo a Voghera (Di martedì 27 luglio 2021) Il filmato risale al 20 luglio e mostra il piazzale nelle vicinanze del bar dove è avvenuta la colluttazione tra Adriatici e El Boussettaui Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 luglio 2021) Il filmato risale al 20 luglio e mostra il piazzale nelle vicinanze del bar dove è avvenuta la colluttazione tra Adriatici e El Boussettaui

Advertising

repubblica : ?? Voghera, il video inedito dell'assessore che parla con un testimone. I legali della vittima: 'Manipola la scena d… - HuffPostItalia : 'Hai visto che mi dava un calcio in testa?'. Così l'assessore di Voghera ha influenzato il ricordo di un testimone - eziomauro : Voghera, il video dell'assessore che parla con un testimone. I legali: 'Manipola scena del crimine' - moony0ongi : RT @Adrianaaaaaaaa: Io un'occhiata approfondita agli altri casi di omicidio per arma da fuoco avvenuti negli ultimi anni a V0ghera e dintor… - nicolapasa : RT @Adrianaaaaaaaa: Io un'occhiata approfondita agli altri casi di omicidio per arma da fuoco avvenuti negli ultimi anni a V0ghera e dintor… -