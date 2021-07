Ufficiale, cessione importante in casa Tottenham (Di martedì 27 luglio 2021) L’addio di Toby Alderweireld al Tottenham è Ufficiale: gli Spurs hanno comunicato di aver raggiunto un accordo con l’Al-Duhail per il trasferimento del difensore belga, che lascia Londra dopo ben sei stagioni. Il centrale belga, quindi, andrà in Qatar, dove affronterà una nuova avventura, probabilmente l’ultima della sua carriera. Al Tottenham piace, e non poco, Romero dell’Atalanta per sostituirlo. Potrebbe anche interessarti: bomba di mercato, scambio tra Milan e Borussia Dortmund L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 27 luglio 2021) L’addio di Toby Alderweireld al: gli Spurs hanno comunicato di aver raggiunto un accordo con l’Al-Duhail per il trasferimento del difensore belga, che lascia Londra dopo ben sei stagioni. Il centrale belga, quindi, andrà in Qatar, dove affronterà una nuova avventura, probabilmente l’ultima della sua carriera. Alpiace, e non poco, Romero dell’Atalanta per sostituirlo. Potrebbe anche interessarti: bomba di mercato, scambio tra Milan e Borussia Dortmund L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

