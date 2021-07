Si torna a prima di Renzi: il canone della RAI non si paga più con la bolletta elettrica (Di martedì 27 luglio 2021) Il canone della RAI uscirà a breve dalla bolletta elettrica. A determinarlo l’impegno preso dal Governo Draghi con l’Unione Europea in riferimento al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). L’UE ha chiesto a Roma di eliminare gli oneri impropri dai conti sull’energia. A scriverlo è Il Messaggero. L’Italia si è impegnata a cancellare l’obbligo per i venditori di elettricità, di ‘raccogliere tramite le bollette somme che non sono direttamente correlate con l’energia’. Si torna a prima del governo guidato da Matteo Renzi che, per combattere l’evasione storica, ha ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 27 luglio 2021) IlRAI uscirà a breve dalla. A determinarlo l’impegno preso dal Governo Draghi con l’Unione Europea in riferimento al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). L’UE ha chiesto a Roma di eliminare gli oneri impropri dai conti sull’energia. A scriverlo è Il Messaggero. L’Italia si è impegnata a cancellare l’obbligo per i venditori di elettricità, di ‘raccogliere tramite le bollette somme che non sono direttamente correlate con l’energia’. Sidel governo guidato da Matteoche, per combattere l’evasione storica, ha ...

