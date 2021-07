Si toglie la vita Giuseppe De Donno: sosteneva la terapia del plasma contro il Covid (Di martedì 27 luglio 2021) Una tragedia ancora incomprensibile: è morto l'ex primario di Pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De Donno. Tra i volti della lotta al Coronavirus nell'ultimo anno e mezzo, ... Leggi su globalist (Di martedì 27 luglio 2021) Una tragedia ancora incomprensibile: è morto l'ex primario di Pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova,De. Tra i volti della lotta al Coronavirus nell'ultimo anno e mezzo, ...

