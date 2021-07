Queste foto di incendi non sono state scattate in Sardegna a luglio 2021 (Di martedì 27 luglio 2021) Il 26 luglio 2021 su Facebook sono state pubblicate quattro foto che mostrano degli incendi. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Sardegna immagini di una terra devastata». Il riferimento è agli incendi divampati in questi giorni nella provincia di Oristano, nella Sardegna centro-occidentale, responsabili di ingenti danni. Il contenuto oggetto della nostra analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Le quattro immagini presenti nel post non ... Leggi su facta.news (Di martedì 27 luglio 2021) Il 26su Facebookpubblicate quattroche mostrano degli. Le immaginiaccompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «immagini di una terra devastata». Il riferimento è aglidivampati in questi giorni nella provincia di Oristano, nellacentro-occidentale, responsabili di ingenti danni. Il contenuto oggetto della nostra analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Le quattro immagini presenti nel post non ...

