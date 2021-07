Ossido di etilene, contaminati alcuni prodotti della Coop (Di martedì 27 luglio 2021) La Coop ha tolto dal mercato due lotti di fette biscottate senza glutine Benesì. In questi prodotti è stata riscontrata un alta presenza di Ossido di etilene. I prodotti dei due lotti incriminati erano stati messi precedentemente in vendita per poi essere ritirati ma chi li ha acquistati può chiedere un rimborso. Quello dell’Ossido di etilene è un problema che sta colpendo gli alimenti delle nostre tavole Le fette biscottare della Coop contaminate da Ossido di etilene Ritirati alcuni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Laha tolto dal mercato due lotti di fette biscottate senza glutine Benesì. In questiè stata riscontrata un alta presenza didi. Idei due lotti incriminati erano stati messi precedentemente in vendita per poi essere ritirati ma chi li ha acquistati può chiedere un rimborso. Quello dell’diè un problema che sta colpendo gli alimenti delle nostre tavole Le fette biscottarecontaminate dadiRitirati...

Advertising

greenMe_it : Ossido di etilene: Coop richiama fette biscottate senza glutine Benesì - CapitanHarlok6 : RT @FattoAlimentare: Coop richiama fette biscottate senza glutine per presenza di ossido di etilene in un ingrediente - ribelle51 : - umbertosecondo : RT @ilSalvagenteit: Ossido di etilene, Froneri richiama alcuni lotti di gelati Nuii, Milka e Smarties - nando_finizio : RT @FattoAlimentare: Coop richiama fette biscottate senza glutine per presenza di ossido di etilene in un ingrediente -

Ultime Notizie dalla rete : Ossido etilene Ossido di etilene in quantità abnorme: via le fette biscottate dagli scaffali All'interno del prodotto, infatti, sarebbe presente 'ossido di etilene superiore al limite di legge in un ingrediente". Un motivo sufficiente per ritirare dagli scaffali il lotto 1082, in confezioni ...

Ossido di etilene: Coop richiama fette biscottate senza glutine Benesì Continuano i richiami di prodotti che, anche nel nostro paese, risultano contaminati da ossido di etilene. Tra questi vi sono due lotti di fette biscottate senza glutine Benesì Coop. Proprio oggi vi abbiamo parlato di alcuni gelati confezionati ritirati dal mercato europeo per la ...

Ancora ossido di etilene nei gelati: ritirate decine lotti di Nuii, Milka e Smarties greenMe.it Attenzione a queste fette biscottate: sono altamente nocive Un lotto di fette biscottate è stato ritirato da parte della Coop. Al suo interno, un ingrediente, conteneva una sostanza nociva.

Ossido di etilene, contaminati alcuni prodotti della Coop La Coop ritira due lotti di fette biscottate senza glutine per l'eccessiva presenza di ossido di etilene garantendo un rimborso ...

All'interno del prodotto, infatti, sarebbe presente 'disuperiore al limite di legge in un ingrediente". Un motivo sufficiente per ritirare dagli scaffali il lotto 1082, in confezioni ...Continuano i richiami di prodotti che, anche nel nostro paese, risultano contaminati dadi. Tra questi vi sono due lotti di fette biscottate senza glutine Benesì Coop. Proprio oggi vi abbiamo parlato di alcuni gelati confezionati ritirati dal mercato europeo per la ...Un lotto di fette biscottate è stato ritirato da parte della Coop. Al suo interno, un ingrediente, conteneva una sostanza nociva.La Coop ritira due lotti di fette biscottate senza glutine per l'eccessiva presenza di ossido di etilene garantendo un rimborso ...