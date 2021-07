Ospedale San Paolo, attesa troppo lunga: donna di 66 anni aggredisce infermiera con una sega (Di martedì 27 luglio 2021) Ospedale San Paolo di Napoli: un’infermiera è stata aggredita da una donna con problemi psichici. Ruggiero (presidente “Nessuno tocchi Ippocrate”): “Tentato omicidio premeditato, chiediamo incontro col Prefetto”. Episodio scioccante all’Ospedale San Paolo di Napoli, dove intorno alle 23 di ieri sera, lunedì 26 luglio, una donna di 66 anni con problemi psichici ha aggredito un’infermiera Leggi su 2anews (Di martedì 27 luglio 2021)Sandi Napoli: un’è stata aggredita da unacon problemi psichici. Ruggiero (presidente “Nessuno tocchi Ippocrate”): “Tentato omicidio premeditato, chiediamo incontro col Prefetto”. Episodio scioccante all’Sandi Napoli, dove intorno alle 23 di ieri sera, lunedì 26 luglio, unadi 66con problemi psichici ha aggredito un’

