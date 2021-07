Milan, alla ripresa degli allenamenti anche Maignan in campo (Di martedì 27 luglio 2021) MilanO - Il Milan ha ricominciato ad allenarsi. alla seduta hanno partecipato anche i nuovi acquisto Mike Maignan e Olivier Giroud ; la sessione è stata divisa fra un inizio in palestra, poi l'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 luglio 2021)O - Ilha ricominciato ad allenarsi.seduta hanno partecipatoi nuovi acquisto Mikee Olivier Giroud ; la sessione è stata divisa fra un inizio in palestra, poi l'...

Advertising

AntoVitiello : Importantissime le parole di #Kessie alla Gazzetta: “Sono orgoglioso di aver scelto il #Milan e non è mia intenzion… - DiMarzio : #Milan, #Kessie giura amore ai rossoneri e rassicura i tifosi. Dal rinnovo alla nuova stagione: l'intervista - AntoVitiello : AC #Milan informa che all' amministratore delegato, Ivan #Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. D… - Micheletaglia10 : @angianna78 @Stefano571985 @cmdotcom @steagresti Ma Donnarumma alla fine era un lusso per il Milan. Nessuna squadra… - KunGrax : RT @RudyGaletti: ???? La cifra dell'accordo tra #Juventus e #Bertolucci per #KaioJorge è di €8M complessivi, come somma di stipendio, bonus a… -