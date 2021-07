Meteo, gran caldo al Sud: le previsioni e le temperature (Di martedì 27 luglio 2021) La fine del mesi di luglio porta con sé l’aumento delle temperature con giornate di gran caldo al Sud Italia: previsioni e temperature Meteo. Il mare della Sardegna (Pixabay)L’Italia continua a dover far fronte ad una situazione Meteorologica abbastanza anomala. Al Nord e in part e del Centro, il maltempo la sta facendo da padrone. Hanno fatto il giro del web le immagini della grandinata delle ultime ore che ha causato non pochi danni. Al Sud, invece, è praticamente l’inverso. Le temperature continuano a rimanere stabili oltre i 30 gradi e ... Leggi su vesuvius (Di martedì 27 luglio 2021) La fine del mesi di luglio porta con sé l’aumento dellecon giornate dial Sud Italia:. Il mare della Sardegna (Pixabay)L’Italia continua a dover far fronte ad una situazionerologica abbastanza anomala. Al Nord e in part e del Centro, il maltempo la sta facendo da padrone. Hanno fatto il giro del web le immagini delladinata delle ultime ore che ha causato non pochi danni. Al Sud, invece, è praticamente l’inverso. Lecontinuano a rimanere stabili oltre i 30 gradi e ...

Advertising

EmergenzaH24 : RT @telecitynews24: ?METEO: ALLERTA GIALLA PER TEMPORLI IN GRAN PARTE DELLA LIGURIA? I dettagli?? #allertameteo #liguria #telecitynews24 ht… - dimigir : @dorinileonardo Covacich esagera: 400 metri circa di dislivello, in 14 km, poi tutta discesa. Gran bella gara, dipe… - AlessandroSala1 : RT @SalaStampaF1: Previsioni meteo, gran caldo per il weekend con la possibilità di pioggia nella giornata di Venerdi #F1 #HungarianGP http… - FulvioVigilante : RT @SalaStampaF1: Previsioni meteo, gran caldo per il weekend con la possibilità di pioggia nella giornata di Venerdi #F1 #HungarianGP http… - SalaStampaF1 : Previsioni meteo, gran caldo per il weekend con la possibilità di pioggia nella giornata di Venerdi #F1 #HungarianGP -