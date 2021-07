Manifestazione no green pass: dieci denunciati (per ora) fra i partecipanti in Piazza Signoria (Di martedì 27 luglio 2021) Il reato contestato è quello di Manifestazione non preavvisata. Secondo quanto appreso, si tratterebbe di coloro che avrebbero condotto e gestito l'evento - organizzato senza inviare alcun preavviso alla questura -, fornendo ad esempio l'impianto acustico e prendendo per primi la parola al megafono L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 luglio 2021) Il reato contestato è quello dinon preavvisata. Secondo quanto appreso, si tratterebbe di coloro che avrebbero condotto e gestito l'evento - organizzato senza inviare alcun preavviso alla questura -, fornendo ad esempio l'impianto acustico e prendendo per primi la parola al megafono L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Green Pass? No, grazie'. Torna in piazza domani a Roma il movimento IoApro, nato durante la pandemia per chiedere… - fanpage : Un’interrogazione alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere di identificare e punire gli aggresso… - Adnkronos : Indagini in corso sulle proteste di sabato contro il #greenpass, in arrivo denunce per manifestazione non autorizza… - genovatoday : Manifestazione e corteo contro il Green Pass, tre denunce - FirenzePost : Manifestazione no green pass: dieci denunciati (per ora) fra i partecipanti in Piazza Signoria -