Maneskin, il nuovo manager della band è Exit Music Management (Di martedì 27 luglio 2021) I Maneskin stanno facendo sognare milioni di persone con la loro Musica. Un gruppo affiatato e complice sono passati dalla vittoria sul palco del Festival di Sanremo di quest’anno alla vittoria degli Eurovision con il loro pezzo “Zitti e buoni” . Un vero e proprio concentrato di rock che ha fatto innamorare ancora di più i fan del gruppo. Formatosi a Roma nel 2016 è composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. La band ha svelato il suo nuovo manager. Sarà gestita, infatti, da una nuova società: la Exit Music ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Istanno facendo sognare milioni di persone con la loroa. Un gruppo affiatato e complice sono passati dalla vittoria sul palco del Festival di Sanremo di quest’anno alla vittoria degli Eurovision con il loro pezzo “Zitti e buoni” . Un vero e proprio concentrato di rock che ha fatto innamorare ancora di più i fan del gruppo. Formatosi a Roma nel 2016 è composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Laha svelato il suo. Sarà gestita, infatti, da una nuova società: la...

Advertising

Open_gol : Premiati da Virginia Raggi con la Lupa Capitolina, i Maneskin si preparano a una nuova stagione di concerti: il più… - maneskinmysmil6 : RT @Spettakolo_mag: Se la giocano in casa i @thisismaneskin, affidandosi per il management al loro produttore. Sarà @Ferraguzzo, discografi… - RevenewsI : Giornata di novità per i #Maneskin: annunciato il nuovo management e un concerto evento al #CircoMassimo nel 2022.… - luvyousebastian : RT @Spettakolo_mag: Se la giocano in casa i @thisismaneskin, affidandosi per il management al loro produttore. Sarà @Ferraguzzo, discografi… - zazoomblog : Maneskin: il nuovo manager è Fabrizio Ferraguzzo - #Maneskin: #nuovo #manager #Fabrizio -