L’Esorcista, è in arrivo una nuova trilogia: la storia riprende con Ellen Burstyn (Di martedì 27 luglio 2021) Sin dalla sua uscita in sala cinematografica, datata 1973, L’Esorcista ha terrorizzato generazioni di spettatori in tutto il mondo. Diretto da William Friedkin, è difatti considerato ad oggi uno tra i film horror più famosi di sempre. Si pensava che la vicenda fosse definitivamente chiusa, una volta usciti i due sequel del 1977 e del … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 luglio 2021) Sin dalla sua uscita in sala cinematografica, datata 1973,ha terrorizzato generazioni di spettatori in tutto il mondo. Diretto da William Friedkin, è difatti considerato ad oggi uno tra i film horror più famosi di sempre. Si pensava che la vicenda fosse definitivamente chiusa, una volta usciti i due sequel del 1977 e del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

afnewsinfo : L’Esorcista, in arrivo una nuova trilogia del classico horror. E ci sarà uno dei personaggi principali! - cinemaniaco_fb : ?????????????? L’Esorcista, in arrivo una nuova trilogia del classico horror. E ci sarà uno dei personaggi principali!… - BestMovieItalia : L'Esorcista, in arrivo una nuova trilogia del classico horror. E ci sarà uno dei personaggi principali! -… -