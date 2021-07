La Juve è in ansia, c'è un mistero Ronaldo (Di martedì 27 luglio 2021) Tutti in fila per Cristiano Ronaldo . L'uomo copertina è lui, non può essere altrimenti. Sarà sempre così, fino a quando resterà un giocatore della Juve . E fino a prova contraria, Ronaldo è un ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 luglio 2021) Tutti in fila per Cristiano. L'uomo copertina è lui, non può essere altrimenti. Sarà sempre così, fino a quando resterà un giocatore della. E fino a prova contraria,è un ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve ansia La Juve è in ansia, c'è un mistero Ronaldo E fino a prova contraria, Ronaldo è un giocatore della Juve. Ancora ieri, nel giorno del suo rientro alla Continassa, il fuoriclasse portoghese ha messo tutti in fila: erano circa duecento i tifosi ...

Calciomercato Juventus, dall'Inghilterra: Liverpool pronto all'assalto Per il calciomercato della Juventus questi saranno davvero giorni roventi sia sul piano degli acquisti che da quello delle cessioni. I tifosi aspettano con ansia.

