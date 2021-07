Isola delle Femmine (Palermo), ritrovata una nave romana a 92 metri di profondità (Di martedì 27 luglio 2021) Un relitto romano del II secolo a.C., giacente a 92 metri di profondità nelle acque antistanti a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, è stato individuato nelle scorse ore durante una ricognizione effettuata dal personale della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana a bordo della nave oceanografica Calypso South dell'Arpa Sicilia. La nave, attrezzata con strumentazione di alta precisione e condotta dagli specialisti dell’area Mare dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, nelle scorse settimane ha effettuato, insieme alla ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 luglio 2021) Un relitto romano del II secolo a.C., giacente a 92dinelle acque antistanti a, in provincia di, è stato individuato nelle scorse ore durante una ricognizione effettuata dal personale della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana a bordo dellaoceanografica Calypso South dell'Arpa Sicilia. La, attrezzata con strumentazione di alta precisione e condotta dagli specialisti dell’area Mare dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, nelle scorse settimane ha effettuato, insieme alla ...

monsieur_dapoz : RT @Zibbarskij: Repubblica scomoda una delle firme di punta per scrivere ancora di Cuba. Dal nostro inviato Pietro Del Re, si legge oggi su… - Newsinunclick : Isola delle Femmine, ritrovata una nave romana a 92 metri di profondità - sindelicato : RT @ultimenotizie: La giustizia spagnola ha negato al governo regionale delle Canarie l'autorizzazione per imporre il #coprifuoco sull'isol… - MicheleVesch : RT @ultimenotizie: La giustizia spagnola ha negato al governo regionale delle Canarie l'autorizzazione per imporre il #coprifuoco sull'isol… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: La giustizia spagnola ha negato al governo regionale delle Canarie l'autorizzazione per imporre il #coprifuoco sull'isol… -