Infrastrutture, Mims: nasce "Pnrr Academy" (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Formare i tecnici in base alla nuova normativa sugli appalti, affinché acquisiscano le competenze necessarie per progettare opere pubbliche sostenibili, attraverso l'uso di nuove metodologie, anche digitali, il riutilizzo dei materiali per rendere i cantieri più moderni e più sicuri. Questo l'obiettivo della "Pnrr Academy", il piano di formazione – articolato su tre percorsi a distanza attraverso webinar – per l'aggiornamento professionale in materia di appalti, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per agevolare l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ...

