In Treatment 4 | la recensione | in terapia con Uzo Aduba

Leggi su movieplayer

(Di martedì 27 luglio 2021) La nostradi In Treament 4, dal 27 luglio su Sky Atlantic e in streaming su NOW, la quarta stagione in 24 nuovi episodi con Uzonei panni della terapeuta. Quando più di dieci anni fa Infece capolino sugli schermi mostrando delle sedute di"romanzate" con protagonista il carismatico Gabriel Byrne, fu una piccola grande rivoluzione televisiva. Non solo perché forse era la prima volta che un drama puro utilizzava il minutaggio di una comedy (mezz'ora invece di 60 minuti) ma anche perché si trattava di ben 43 episodi (un'assoluta novità per il via cavo) dato che la serie seguiva una settimana ...