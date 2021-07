Il fumo invade la strada, finisce in una scarpata e muore a 17 anni: “Era un ragazzo dolcissimo” (Di martedì 27 luglio 2021) Gravissimo incidente sulla strada provinciale 257 che da Amantea, in provincia di Cosenza, arriva al vicino comune di Lago. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Cosenza, un 17enne ha perso il controllo della sua moto andando a finire contro il guardrail e finendo in una scarpata. L’incidente è avvenuto mentre il giovane percorreva una strada interna in località Fiumara di Amantea ed è deceduto pochi minuti dopo lo schianto. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, sembrerebbe che il giovane, in sella alla sua moto, si sia trovato davanti a una coltre di fumo che arrivava da un vasto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Gravissimo incidente sullaprovinciale 257 che da Amantea, in provincia di Cosenza, arriva al vicino comune di Lago. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Cosenza, un 17enne ha perso il controllo della sua moto andando a finire contro il guardrail e finendo in una. L’incidente è avvenuto mentre il giovane percorreva unainterna in località Fiumara di Amantea ed è deceduto pochi minuti dopo lo schianto. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, sembrerebbe che il giovane, in sella alla sua moto, si sia trovato davanti a una coltre diche arrivava da un vasto ...

