Esplosione in un impianto chimico a Leverkusen: un morto e 16 feriti (Video) (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug – Drammatica Esplosione a Leverkusen, in Germania. Incendio scoppiato stamani alle 9:40 in un parco chimico della città del Nordreno Vestfalia. Stando a quanto riferito dai media tedeschi e dalle autorità locali ci sono almeno 16 feriti – di cui 4 purtroppo in gravi condizioni -, quattro dispersi e un morto (poco fa è stata confermato il ritrovamento di un corpo). Il parco in questione ospita diversi impianti chimici, non soltanto quello danneggiato dall'Esplosione. Come noto difatti quello di Leverkusen è uno dei più grandi parchi chimici europei.

