Dramma a Palermo | una bimba di 11 anni con la variante Delta figlia di no - vax muore in ospedale

BlogSicilia.it

Si è consumata oggi una tragedia nel Palermitano: una bambina di 11 anni è morta all'ospedale Giovanni Di Cristina didopo aver contratto la variante Delta del coronavirus. La piccola, che era affetta da una malattia metabolica rara, era ricoverata da diversi giorni nel reparto di terapia intensiva. ...Ha lottato per molti giorni contro la variante Delta del Covid, ma alla fine non ce l'ha fatta. La bambina di 11 anni ricoverata all'ospedale Di Cristina dinel reparto di terapia intensiva Covid all'ospedale dei Bambini è morta oggi. I genitori sono No Vax. Migliorano invece le condizioni di salute del piccolo di due mesi, anche lui positivo al ...La ragazza aveva una malattia metabolica rara ed era stata infettata dalla sorella tornata da una vacanza in Spagna ...La fotografia del tessuto produttivo dell’Isola lascia ancora molte perplessità, crescono le opportunità occupazionali ...