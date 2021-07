Ci sono aggiornamenti per Samsung Galaxy A52, POCO F3, OnePlus 7/7 Pro e altri (Di martedì 27 luglio 2021) Ecco le novità degli aggiornamenti per Samsung Galaxy A52, M21, M31, M62, POCO F3, X3 NFC, Redmi Note 8 Pro, OnePlus 7, 7 Pro, Microsoft Surface Duo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 27 luglio 2021) Ecco le novità degliperA52, M21, M31, M62,F3, X3 NFC, Redmi Note 8 Pro,7, 7 Pro, Microsoft Surface Duo. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

NintendoItalia : Oltre a questi aggiornamenti, sono attualmente in via di sviluppo altri contenuti gratuiti per Animal Crossing: New… - TuttoAndroid : Ci sono aggiornamenti per Samsung Galaxy A52, POCO F3, OnePlus 7/7 Pro e altri - CalifanoRosy : RT @nelloscavo: #Libia, nuova strage di donne e bambini: almeno 57 morti @fedsoda @ONUmigration “Inorridito. Il silenzio e l’inerzia sono i… - Ghigo1968 : RT @Mariann69765723: @intuslegens Dagli ultimi aggiornamenti lab24, la mortalità aumenta nelle fasce di età superiori a 70 anni......i famo… - MattiaM77 : @zagreus39922475 @pbecchi Per cui le tre fasi sono superate. Rimane obbligo di fornire a cadenze precise aggiorname… -