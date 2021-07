Caro Ugo Mattei, il vaccino è il bene comune per eccellenza (Di martedì 27 luglio 2021) Caro Ugo Mattei, piuttosto ignaro come sono della tua vita recente, gli scorsi trent’anni più o meno, ne ho cercato qualche traccia come potevo. Ti ho visto coprotagonista della piazza torinese presentata come Anti-Green Pass e No-Vax. Ho visto che la composizione della piazza era eterodossa, per così dire, compresa una vistosa estrema destra. E ti ho sentito, in rete, argomentare che quando si persegue un fine giusto non si bada alla compagnia. Opinione ricorrente, come nel referendum già radicale e poi leghista sulla giustizia, dove per giunta la compagnia di Salvini va coincidendo con incidenti come Santa Maria Capua Vetere e Voghera. Insomma, è dura. ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 luglio 2021)Ugo, piuttosto ignaro come sono della tua vita recente, gli scorsi trent’anni più o meno, ne ho cercato qualche traccia come potevo. Ti ho visto coprotagonista della piazza torinese presentata come Anti-Green Pass e No-Vax. Ho visto che la composizione della piazza era eterodossa, per così dire, compresa una vistosa estrema destra. E ti ho sentito, in rete, argomentare che quando si persegue un fine giusto non si bada alla compagnia. Opinione ricorrente, come nel referendum già radicale e poi leghista sulla giustizia, dove per giunta la compagnia di Salvini va coincidendo con incidenti come Santa Maria Capua Vetere e Voghera. Insomma, è dura. ...

