Bayern Monaco | Tolisso positivo al coronavirus | non ci sarà col Napoli

(Di martedì 27 luglio 2021) Ilha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che Corentinè risultatoal. Il giocatore è in isolamento nella propria abitazione in Francia e nona disposizione di Nagelsmann per l’amichevole coldi sabato prossimo. L'articolo ilsta.

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

La Lazio è stata una delle migliori tra le italiane nella scorsa Champions, uscendo con l'imbattibile. Un peccato non rivederli questa stagione su quei campi, a causa della rosa ...Napoli . Fari puntati sul centrocampo. In attesa di sfidare in amichevole il, sabato prossimo, all' Allianz Arena , con calcio d'inizio alle 16,30 , il Napoli valuta come ridefinire la fisionomia del proprio settore nevralgico. Il club azzurro è da tempo sulle ...UFFICIALE - Bayern Monaco, Tolisso è risultato positivo al Covid-19 e salterà la gara contro il Napoli di sabato pomeriggio a Monaco.La società viola vuole intavolare una trattativa non semplice. Andiamo a scoprire chi è il giocatore al centro del discorso ...