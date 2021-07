Barbara d’Urso disperata per la Sardegna (Di martedì 27 luglio 2021) Barbara d’Urso posta sul suo profilo Instagram alcune immagini della nostra splendida Sardegna che in questi giorni è in preda alle fiamme. La Carmelita Nazionale manda il proprio ringraziamento a tutte quelle persone che si stanno prodigando per salvare il salvabile. Intanto è anche andato distrutto il villaggio di Temptation Island. Barbara d’Urso si prende sempre a cuore quello che accade in Italia. E vedere la nostra splendida Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 27 luglio 2021)posta sul suo profilo Instagram alcune immagini della nostra splendidache in questi giorni è in preda alle fiamme. La Carmelita Nazionale manda il proprio ringraziamento a tutte quelle persone che si stanno prodigando per salvare il salvabile. Intanto è anche andato distrutto il villaggio di Temptation Island.si prende sempre a cuore quello che accade in Italia. E vedere la nostra splendida Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

terradelricordo : @dalsenfuggito @gaiatortora @tomasomontanari Tra l'altro anche impreparati e incompetenti. Livelli Barbara D'Urso p… - Onofrio66942216 : RT @justcallmepit: Per come funziona il nostro paese adesso qualcuno la ingaggerà per scriverci una canzone estiva e a settembre la vedremo… - Frank7794327780 : @Monny87615730 @JackalBourne @DAVIDPARENZO E quale sarebbe la minchiata che non si conoscono gli effetti a medio-lu… - Ap0llon481 : RT @nnamobbene: @djsabbs La notizia è orribile, davvero. Ma devo dire che screenshottare il messaggio di questa mamma e farne un tweet mi h… - Franz215072382 : @Vincenzo_Man @lageloni Un semplice ragazzo senza tessera di partito??? Ma vai a cagare vai, sei più falso di una lacrima di Barbara D'Urso -