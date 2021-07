Bankitalia: segue Bce, via limiti dividendi a banche (Di martedì 27 luglio 2021) La Banca d'Italia si allinea alle decisioni della Bce e rimuove gli ultimi limiti e raccomandazioni alle banche non significative, sotto la sua diretta vigilanza, sulla distribuzione dei dividendi e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) La Banca d'Italia si allinea alle decisioni della Bce e rimuove gli ultimie raccomandazioni allenon significative, sotto la sua diretta vigilanza, sulla distribuzione deie ...

Advertising

andreadortenzio : #Bankitalia: segue Bce, via i limiti ai dividendi delle #banche - fisco24_info : Bankitalia: segue Bce, via limiti dividendi a banche: Ma raccomanda prudenza in vista perdite per crisi Covid - iconanews : Bankitalia: segue Bce, via limiti dividendi a banche -