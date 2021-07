Banca Ifis è il nuovo main sponsor della Sampdoria

Advertising

giuseppeviceco3 : Banca #Ifis nuovo sponsor della sampdoria. La stessa banca che garanti la fideiussione del passaggio di Bonucci dalla Juventus al Milan..... - ItalianSerieA : New post: SAMPDORIA: BANCA IFIS È IL MAIN SPONSOR - Tecnobarbaro : RT @BJLiguria: Banca Ifis sponsor della Sampdoria per la stagione 2021-2022 - - ItaliaInforma2 : Banca Ifis diventa main sponsor della Sampdoria. ?? - piana_piana : RT @BancaIfis: #BancaIfis è main sponsor di @sampdoria per la stagione sportiva 2021-22. La Banca accompagnerà la squadra durante il campi… -

27 Luglio 2021 Dopo una prima esperienza come second jersey sponsor nelle ultime giornate del campionato della stagione 2020/2021,diventa lo sponsor principale del club blucerchiato. L'istituto accompagnerà la squadra, che proprio quest'anno ha festeggiato il trentesimo anno dalla conquista dello storico scudetto, ...è main sponsor di U. C. Sampdoria per tutta la stagione sportiva 2021 - 2022 . Lo scrive l'istituto di credito in una nota. "Dopo una prima esperienza come second jersey sponsor nelle ...Dopo una prima esperienza come second jersey sponsor nelle ultime giornate del campionato della stagione 2020/2021, Banca Ifis diventa lo sponsor principale del club blucerchiato. L'istituto accompagn ...L’istituto di credito scende in campo con i blucerchiati per tutto il campionato 2021-22 e le partite di Coppa Italia. Il brand sarà anche sulle maglie della Sampdoria Women ...