Alberto Genovese esce dal carcere, in clinica per disintossicarsi (Di martedì 27 luglio 2021) Uscirà dal carcere e sarà trasferito agli arresti domiciliari in una struttura terapeutica per disintossicarsi Alberto Genovese. Lo fa sapere all’Adnkronos il suo avvocato Luigi Isolabella. L’imprenditore del web è in carcere dallo scorso novembre per due presunte violenze sessuali, una avvenuta a Milano e l’altra la scorsa estate a Ibiza. Il gip ha accolto questa mattina la richiesta di trasferimento avanzata dai legali, ora si attende il trasferimento dell’imprenditore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) Uscirà dale sarà trasferito agli arresti domiciliari in una struttura terapeutica per. Lo fa sapere all’Adnkronos il suo avvocato Luigi Isolabella. L’imprenditore del web è indallo scorso novembre per due presunte violenze sessuali, una avvenuta a Milano e l’altra la scorsa estate a Ibiza. Il gip ha accolto questa mattina la richiesta di trasferimento avanzata dai legali, ora si attende il trasferimento dell’imprenditore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : E' stato scarcerato dopo oltre 8 mesi e va ai domiciliari in clinica per disintossicarsi, con braccialetto elettron… - SkyTG24 : Caso Genovese, l’imprenditore esce dal carcere e va ai domiciliari - fanpage : Alberto Genovese è stato scarcerato - _CarlottaMiller : RT @Adnkronos: Alberto #Genovese esce dal carcere, in clinica per disintossicarsi. L'imprenditore accusato di due violenze sessuali, una a… - zazoomblog : Alberto Genovese esce dal carcere va ai domiciliari in una clinica per disintossicarsi - #Alberto #Genovese… -