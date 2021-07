Activision Blizzard | donne ma anche uomini vittime di molestie sessuali

(Di martedì 27 luglio 2021) La settimana scorsa lo stato della California ha intentato una causa controin seguito ad una serie di accuse da parte di dipendenti sul comportamento tossico dei dirigenti. I report condivisi includevano massaggi indesiderati alle spalle, proposte di sesso,e persino una sorta di "gioco" in ufficio in cui glicercavano di palparsi i genitali a vicenda. Dietro tutto questo, non solo lehanno subito, ma cominciano ad emergerestorie di: nessuno in sostanza era immune a ...

(Di martedì 27 luglio 2021) Sono tempi durissimi per Activision Blizzard. In questi giorni vi abbiamo raccontato con un lungo articolo le vicende che stanno accadendo, tra denunce, testimonianze e reportage giornalistici: il quadro che ne viene dipinto è preoccupante. Activision Blizzard è stata recentemente denunciata dal DFEH (Department of Fair Employment and Housing) a causa di quello che viene descritto come un ambiente di lavoro tossico, con frequenti episodi di molestie.