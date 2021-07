Un secondo judoka si ritira per non affrontare un israeliano (Di lunedì 26 luglio 2021) Un secondo judoka si è ritirato da Giochi olimpici per non dover affrontare l’israeliano Tohar Butbul. Questa volta a rinunciare all’ultimo è stato il sudanese Mohamed Abdalrasool, senza fornire spiegazioni. L’algerino Fethi Nourine è già stato sospeso dalla federazione internazionale di Judo dopo il rifiuto di affrontare Butbul. “Abbiamo lavorato molto per andare alle Olimpiadi, ma la causa palestinese è qualcosa di più grande”, aveva poi detto l’atleta alla televisione algerina.A gennaio il Sudan aveva avviato un processo di normalizzazione con Israele che però si è arenato. L’adesione ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Unsi èto da Giochi olimpici per non doverl’Tohar Butbul. Questa volta a rinunciare all’ultimo è stato il sudanese Mohamed Abdalrasool, senza fornire spiegazioni. L’algerino Fethi Nourine è già stato sospeso dalla federazione internazionale di Judo dopo il rifiuto diButbul. “Abbiamo lavorato molto per andare alle Olimpiadi, ma la causa palestinese è qualcosa di più grande”, aveva poi detto l’atleta alla televisione algerina.A gennaio il Sudan aveva avviato un processo di normalizzazione con Israele che però si è arenato. L’adesione ...

