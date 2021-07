Ultime Notizie Roma del 26-07-2021 ore 07:10 (Di lunedì 26 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale lunedì 26 luglio Buongiorno da Francesco Vitale il con un italiano su due ha la doppia dose 65 milioni le vaccinazioni fatte entro luglio arriveremo al 60% di vaccinabili immunizzati è sicura figliolo l’obiettivo del 80% per settembre Dunque il governo deve affrontare i nodi scuole trasporti collegati al Green passi il tasso di positività e 62 7 % su anche Intensive recovery in Francia l’okay definitivo all’estensione del pass sanitario il cantante tunisino sai ed ha annunciato la sospensione per 30 giorni del parlamento il licenziamento del premier dopo le proteste popolari contro il sistema politico alla cena intanto esorta gli Stati Uniti ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 luglio 2021)dailynews radiogiornale lunedì 26 luglio Buongiorno da Francesco Vitale il con un italiano su due ha la doppia dose 65 milioni le vaccinazioni fatte entro luglio arriveremo al 60% di vaccinabili immunizzati è sicura figliolo l’obiettivo del 80% per settembre Dunque il governo deve affrontare i nodi scuole trasporti collegati al Green passi il tasso di positività e 62 7 % su anche Intensive recovery in Francia l’okay definitivo all’estensione del pass sanitario il cantante tunisino sai ed ha annunciato la sospensione per 30 giorni del parlamento il licenziamento del premier dopo le proteste popolari contro il sistema politico alla cena intanto esorta gli Stati Uniti ...

