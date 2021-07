Turrini sull’infortunio di Demme | su Osimhen ed il mercato del Napoli

Leggi su retecalcio

(Di lunedì 26 luglio 2021): “Infortunio? Intervento non cattivo, non si è accorto dell’avversario.deve migliorare ma può diventare devastante. Se ilprende 2 acquisti…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Francesco, allenatore della Primavera della Fiorenzuola per parlare dell’infortunio di, di, del rinnovo di Insigne e del marcato del. Queste le sue parole:DI“Infortunio? Ero ...