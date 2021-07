Travaglio alla festa di Articolo Uno attacca Draghi: "Un figlio di papà che non capisce un cazzo" (Di lunedì 26 luglio 2021) Marco Travaglio contro Mario Draghi. Il direttore del Fatto Quotidiano dal palco della festa di Articolo Uno a Bologna dice che gli esponenti del governo Conte sono stati "mandati via per i loro meriti e hanno messo al loro posto l'esatta antitesi, che è un figlio di papà, un curriculum ambulante, uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo ci hanno raccontato che quindi è competente anche in materia di sanità, di giustizia, di vaccini eccetera. Mentre, mi dispiace dirlo, non capisce un c... né di giustizia né di sociale né di sanità. capisce di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Marcocontro Mario. Il direttore del Fatto Quotidiano dal palco delladiUno a Bologna dice che gli esponenti del governo Conte sono stati "mandati via per i loro meriti e hanno messo al loro posto l'esatta antitesi, che è undi, un curriculum ambulante, uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo ci hanno raccontato che quindi è competente anche in materia di sanità, di giustizia, di vaccini eccetera. Mentre, mi dispiace dirlo, nonun c... né di giustizia né di sociale né di sanità.di ...

