Un murale nella zona della stazione ferroviaria di Cesena per ricordare le vittime della Strage di Bologna del 2 agosto 1980. L'opera, realizzata dall'artista Loris Dogana, è stata inaugurata questa mattina dalla presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia - Romagna, Emma Petitti.

Ultime Notizie dalla rete : Strage Bologna Strage Bologna: inaugurato a Cesena murale per le vittime Un murale nella zona della stazione ferroviaria di Cesena per ricordare le vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980. L'opera, realizzata dall'artista Loris Dogana, è stata inaugurata questa mattina dalla presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia - Romagna, Emma Petitti, ...

"Sampietrini della memoria", 85 pietre d'inciampo per le vittime della strage del 2 agosto I Sampietrini della memoria per le vittime della strage del 2 agosto BOLOGNA " Sono 85, tanti come le vittime, i sampietrini della memoria installati lungo il percorso che da Piazza Nettuno porta alla Stazione Centrale per ricordare le vittime della ...

