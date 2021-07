Scioperi, Enav: il 26 luglio stop di controllori e personale di volo (Di lunedì 26 luglio 2021) Lunedì 26 luglio, dalle 8 alle 20, sono previste due azioni di sciopero a livello nazionale indette dalle sigle sindacali UNICA e UGL-TA, e due a livello locale, presso il Centro di Controllo d'Area di Milano (indetto dalle sigle sindacali FILT-CGIL, UGL-TA e UNICA) e all'aeroporto di Pescara (indetto dalla sigla sindacale UNICA). Lo comunica Enav. Nella stessa giornata, dalle 13 alle 17, sono previsti altri Scioperi a livello locale, ossia all'aeroporto di Torino Caselle (indetto dalle sigle sindacali UGL-TA e UNICA), all'aeroporto di Napoli (indetto dalle sigle sindacali Uiltrasporti, UGL-TA e UNICA) e all'aeroporto di Genova (indetto ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 luglio 2021) Lunedì 26, dalle 8 alle 20, sono previste due azioni di sciopero a livello nazionale indette dalle sigle sindacali UNICA e UGL-TA, e due a livello locale, presso il Centro di Controllo d'Area di Milano (indetto dalle sigle sindacali FILT-CGIL, UGL-TA e UNICA) e all'aeroporto di Pescara (indetto dalla sigla sindacale UNICA). Lo comunica. Nella stessa giornata, dalle 13 alle 17, sono previsti altria livello locale, ossia all'aeroporto di Torino Caselle (indetto dalle sigle sindacali UGL-TA e UNICA), all'aeroporto di Napoli (indetto dalle sigle sindacali Uiltrasporti, UGL-TA e UNICA) e all'aeroporto di Genova (indetto ...

