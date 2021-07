Roma | Under svela i motivi delle difficoltà vissute nella capitale

Advertising

serieAnews_com : Under, passato al Marsiglia, parla dei problemi che gli hanno impedito di imporsi alla Roma ?? - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? #Under si è presentato al mondo del #Marsiglia ?? Ha parlato anche del suo passato alla #Roma ?? Le dichiarazioni del… - sportli26181512 : Under: 'Alla Roma ho avuto problemi con il cambio di allenatore': Cengiz Under si presenta in conferenza stampa. Il… - CalcioPillole : Marsiglia, #Under spiega il suo addio alla #Roma e la scelta di andare a giocare al #Marsiglia. - ilRomanistaweb : 'A Roma due belle stagioni prima del cambio d'allenatore. Dopo il primo cambiamento ho cominciato ad avere qualche… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Under

Commenta per primo Cengizsi presenta in conferenza stampa. Il neo acquisto del Marsiglia nelle sue prime parole ... 'Ho trascorso due belle stagioni alla, ma dopo un cambio d'allenatore (da ...... i francesi Souvenir, Souvenir (2020) di Bastien Dubois ethe Skin the Bark (2021) di Franck ... ed è cofinanziato dal Comune di Bagheria, con il supporto dall'Istituto Polacco diNew interest from Ligue 1 in Robin Olsen, Swedish goalkeeper currently under contract with Roma. After last season in the Premier League with Everton, Olsen returned to Roma after his loan ended but h ...“Dopo un cambio di allenatore ho cominciato ad avere qualche difficoltà” Cengiz Under ha parlato alla conferenza di presentazione da nuovo calciatore del Marsiglia: “Ho trascorso due belle stagioni al ...