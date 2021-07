Programmi TV di stasera, lunedì 26 luglio 2021. Nazionale dei Virologi vs Nazionale dei Giornalisti alla prima di Controcorrente con Veronica Gentili (Di lunedì 26 luglio 2021) Veronica Gentili Rai1, ore 21.25: Brooklyn Fiction del 2015, di John Crowley, con Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson. Prodotto in Irlanda, Regno Unito e Canada. Durata: 112 minuti. Trama: Eilis, una giovane irlandese senza futuro in patria, parte per l’America. A New York si ambienta a fatica fino a che non conosce un ragazzo italoamericano di cui si innamora. Quando la morte dell’unica sorella, rimasta in patria a badare alla madre, la costringerà a ritornare brevemente a casa, si accorgerà di quanto sia difficile dover scegliere tra i due mondi. Rai2, ore 21.20: Olimpiadi Tokyo 2020 L’appuntamento serale con le Olimpiadi, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 26 luglio 2021)Rai1, ore 21.25: Brooklyn Fiction del 2015, di John Crowley, con Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson. Prodotto in Irlanda, Regno Unito e Canada. Durata: 112 minuti. Trama: Eilis, una giovane irlandese senza futuro in patria, parte per l’America. A New York si ambienta a fatica fino a che non conosce un ragazzo italoamericano di cui si innamora. Quando la morte dell’unica sorella, rimasta in patria a badaremadre, la costringerà a ritornare brevemente a casa, si accorgerà di quanto sia difficile dover scegliere tra i due mondi. Rai2, ore 21.20: Olimpiadi Tokyo 2020 L’appuntamento serale con le Olimpiadi, ...

Advertising

zazoomblog : Guida TV: programmi di stasera lunedì 26 luglio 2021 - #Guida #programmi #stasera #lunedì - ElenaMarino17 : RT @Simo_Florence: @NinoCascione1 Già. Vedere programmi come Techetechete di stasera mi fa rendere conto ancora di più dell'immensa miseria… - Simo_Florence : @NinoCascione1 Già. Vedere programmi come Techetechete di stasera mi fa rendere conto ancora di più dell'immensa mi… - bloodyvangel : Programmi per stasera? — studiare e se riesco a finire presto vorrei iniziare shadows and bones!! e tu? - rebecaselli : @auroomalik un botto di roba infatti mi sento una palla ora ahaha abbiamo mangiato l’antipasto di frutta, formaggi… -