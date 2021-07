(Di lunedì 26 luglio 2021)ha chiuso il secondo trimestre concomplessivi in rialzo del 6% a 4,23di euro. La divisione Diagnosi e Trattamenti è salita del 10% a 2,11. In calo dell'11% la ...

Advertising

fisco24_info : Philips: ricavi trimestrali su 4,23 miliardi, utile 153 mln: Crescono diagnosi e Salute, giù la telemedicina, stime… -

Ultime Notizie dalla rete : Philips ricavi

ANSA Nuova Europa

ha chiuso il secondo trimestre concomplessivi in rialzo del 6% a 4,23 miliardi di euro. La divisione Diagnosi e Trattamenti è salita del 10% a 2,11 miliardi. In calo dell'11% la ......CasaSold (AIM Italia -) ElEs (AIM Italia -) Esautomotion (AIM Italia -e ... TRIMESTRALI EUROPA(Olanda, 2° trimestre 2021) STATI UNITI Lockheed Martin (2° trimestre 2021 - ...Philips ha chiuso il secondo trimestre con ricavi complessivi in rialzo del 6% a 4,23 miliardi di euro. La divisione Diagnosi e Trattamenti è salita del 10% a 2,11 miliardi. (ANSA) ...Philips - multinazionale olandese che negli ultimi anni si è concentrata sempre più nel settore delle nuove tecnologie per la salute - ha ...