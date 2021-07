Olimpiadi Tokyo 2020: argento e bronzo, il nuoto azzurro scrive la storia (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Italia si risveglia e si stropiccia gli occhi con un risultato stellare: medaglia d’argento nella staffetta 4x100 stile libero, un risultato mai raggiunto che scrive una pagina storia per il nuoto italiano. Gli azzurri Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo chiudono battendo il record italiano e arrivando alle spalle dei giganti USA guidati da Caeleb Dressel, davanti all’Australia. Prima di loro, altra soddisfazione in piscina con la sesta medaglia per l’Italia a Tokyo 2020, il bronzo di Nicolò Martinenghi nei 100 rana, dietro al favoritissimo inglese Adam Peaty e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Italia si risveglia e si stropiccia gli occhi con un risultato stellare: medaglia d’nella staffetta 4x100 stile libero, un risultato mai raggiunto cheuna paginaper ilitaliano. Gli azzurri Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo chiudono battendo il record italiano e arrivando alle spalle dei giganti USA guidati da Caeleb Dressel, davanti all’Australia. Prima di loro, altra soddisfazione in piscina con la sesta medaglia per l’Italia a, ildi Nicolò Martinenghi nei 100 rana, dietro al favoritissimo inglese Adam Peaty e ...

