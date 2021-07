Olimpiadi Internazionali di Fisica, due medaglie d’argento e tre di bronzo per la squadra italiana (Di lunedì 26 luglio 2021) Ministero Istruzione - Due medaglie d’argento e tre di bronzo per la squadra italiana che ha gareggiato alle 51esime Olimpiadi Internazionali della Fisica (IPhO), organizzate dall’Università di Vilnius in Lituania. A conquistare l’argento, Giacomo Calogero del Liceo Scientifico Statale “Giulietta Banzi Bazoli” di Lecce e Marco Catapano del Liceo Scientifico “Elio Vittorini” di Napoli. Le medaglie di bronzo sono andate a Dariel Vllamasi del Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli–B. Pascal” di Milano, Martino Barbieri ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 luglio 2021) Ministero Istruzione - Duee tre diper lache ha gareggiato alle 51esimedella(IPhO), organizzate dall’Università di Vilnius in Lituania. A conquistare l’argento, Giacomo Calogero del Liceo Scientifico Statale “Giulietta Banzi Bazoli” di Lecce e Marco Catapano del Liceo Scientifico “Elio Vittorini” di Napoli. Ledisono andate a Dariel Vllamasi del Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli–B. Pascal” di Milano, Martino Barbieri ...

