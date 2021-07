New World 'distruggerebbe' le schede Nvidia GeForce RTX 3090 ma anche altri modelli di GPU (Di lunedì 26 luglio 2021) I giocatori del nuovo New World di Amazon continuano a segnalare problemi che causerebbero la "rottura" delle schede Nvidia GeForce RTX 3090 ma, a quanto pare, questo problema riguarderebbe anche altri modelli di GPU. Inizialmente, sembrava che il problema fosse legato solamente ai prodotti EVGA, ma sembra che altre schede siano state "distrutte" dall'MMO. In seguito alle prime segnalazioni, è arrivata la risposta di Amazon, che ha puntato il dito contro "impostazioni driver e limitatori di frame rate". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 luglio 2021) I giocatori del nuovo Newdi Amazon continuano a segnalare problemi che causerebbero la "rottura" delleRTXma, a quanto pare, questo problema riguarderebbedi GPU. Inizialmente, sembrava che il problema fosse legato solamente ai prodotti EVGA, ma sembra che altresiano state "distrutte" dall'MMO. In seguito alle prime segnalazioni, è arrivata la risposta di Amazon, che ha puntato il dito contro "impostazioni driver e limitatori di frame rate". Leggi altro...

