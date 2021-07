Napoli – Dimaro e Castel di Sangro | ‘La fiera delle vanità’ aspettando le amichevoli contro Bayern e Cracovia

Leggi su retecalcio

(Di lunedì 26 luglio 2021)DI: LAVANITA’ A cosa è servito? Cosa ha rappresenteràdi? I ritiri occorrono -esclusivamente- per verificare le condizioni dei calciatori in rosa (tenendo conto anche dei Nazionali assenti) e per programmare la preparazione tecnica oltre a sperimentare moduli e tattiche adatti alattuale. UN RITIRO NON E’ UNA PASSERELLA PER CALCIATORI E -SOPRATTUTTO- PER COLLEGHI Calciatori e guiornalisti che attendono questo momento per riportare cose dette e ridette ripetutamente nei vari ...