Matteo Renzi: "Faremo di tutto per sostenere Enrico Letta a Siena" (Di lunedì 26 luglio 2021) “Faremo di tutto per sostenere Enrico Letta: non ho nulla contro di lui e non ho alcun desiderio di rivincita, però bisogna capire che cosa vuole il segretario del Pd. Perché non possiamo essere un giorno decisivi e un giorno ci sparano addosso. Se siamo decisivi allora ce lo dicano”. Lo ha detto Matteo Renzi intervistato dal vicedirettore di Huffpost Alessandro De Angelis presentando il suo ultimo libro “Controcorrente” a Pescara. “Dove è possibile abbiamo fatto alleanze di centrosinistra ma bisogna che ci siano candidati che apprezziamo: a Roma siamo per Calenda, a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) “diper: non ho nulla contro di lui e non ho alcun desiderio di rivincita, però bisogna capire che cosa vuole il segretario del Pd. Perché non possiamo essere un giorno decisivi e un giorno ci sparano addosso. Se siamo decisivi allora ce lo dicano”. Lo ha dettointervistato dal vicedirettore di Huffpost Alessandro De Angelis presentando il suo ultimo libro “Controcorrente” a Pescara. “Dove è possibile abbiamo fatto alleanze di centrosinistra ma bisogna che ci siano candidati che apprezziamo: a Roma siamo per Calenda, a ...

Conte lavora a mediazione sulla riforma della giustizia Ironizza Matteo Renzi : "I Cinquestelle sono il nuovo attack: dove si siedono si incollano. Oggi mi chiedevano se sono preoccupato che Conte tolga la fiducia al governo. Ma Di Maio quando mai si ...

Renzi all'attacco di Ermini e Nardella, carissimi nemici

Renzi a Pescara: “Amministrative importanti ma il governo è saldo” Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Pescara per presentare il suo libro "Controcorrente", ha parlato di elezioni e della situazione politica italiana affermando "Le amministrative sono important ...

