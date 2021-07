Martina Franca-Cisternino | incidente | cinque feriti | due in codice rosso Scontro frontale tra due auto

(Di lunedì 26 luglio 2021)stradale nel pomeriggio a circa quattro chilometri dasulla provinciale perfra due, nelsono rimaste feritepersone fra cui due trasportate all’ospedale in. Necessario l’intervento di tre ambulanze fra cui quella della Misericordia. Coinvolti nell’anche due bambini, lievi conseguenze per loro. Erano nell’di ritorno dal mare, assieme alle due donne. Nell’altra vettura un solo occupante. L'articolo ...

Incidente stradale nel pomeriggio a circa quattro chilometri da Martina Franca sulla provinciale per Cisternino. Scontro fra due auto, nel frontale sono rimaste ferite cinque persone fra cui due trasportate all'ospedale in codice rosso. Necessario l'intervento di tre ambulanze fra cui quella della Misericordia. Coinvolti nell'incidente anche due bambini, lievi conseguenze per loro. Erano nell'auto di ritorno dal mare, assieme alle due donne. Nell'altra vettura un solo occupante.