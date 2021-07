LIVE – Scherma spada a squadre femminile, quarta giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) (Di martedì 27 luglio 2021) La DIRETTA testuale della quarta giornata di Scherma alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Archiviate le deludenti prove individuali, è tempo di quelle a squadre: si comincia con la spada femminile, con la squadra italiana che sarà composta da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio. Prime avversarie, le russe del Comitato Olimpico Russo, con la sfida dei quarti che prenderà il via alle ore 4:25 italiane. Sportface vi terrà compagnia con costanti aggiornamenti. COME VEDERE GLI INCONTRI IL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA DI ... Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) Latestuale delladialle Olimpiadi di. Archiviate le deludenti prove individuali, è tempo di quelle a: si comincia con la, con la squadra italiana che sarà composta da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio. Prime avversarie, le russe del Comitato Olimpico Russo, con la sfida dei quarti che prenderà il via alle ore 4:25 italiane. Sportface vi terrà compagnia con costanti aggiornamenti. COME VEDERE GLI INCONTRI IL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA DI ...

