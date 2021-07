Incendi in Sardegna | cosa resta dopo la devastazione I VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 26 luglio 2021) Almeno ventimila ettari in fumo, un numero ancora imprecisato di animali uccisi, fiamme ovunque, centinaia di sfollati. Sono tragiche le immagini che arrivano dalladove ormai da più di due giorni l'Oristanese continua a bruciare. L'area colpita coinvolge anche l'Ogliastra e parte del Nuorese. Il danno ambientale è incalcolabile, come si intuisce dalin alto e dalle immagini raccolte in questa fotogallery. Neiqui sotto la situazione oggi a Cuglieri, uno dei comuni più colpiti.