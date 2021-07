Il vero embargo che subisce Cuba è quello della sua dittatura castrista (Di lunedì 26 luglio 2021) "A Cuba sono abituati agli uragani ma la scorsa domenica c’è stato un terremoto. In migliaia si sono riversati per le strade di molte città e paesi per chiedere un cambiamento”, scrive il commentatore David Aaronovitch sul Times. “Il quotidiano del regime, Granma, naturalmente ha dato la colpa agli Stati Uniti accusandoli di avere finanziato i manifestanti. Ma se non siete riusciti a procurarvi una copia del giornale, potevate sentire la stessa tesi da un ‘esperto’ britannico in diretta sulla Bbc. Questa indulgenza nei confronti dei dittatori è molto diffusa soprattutto a sinistra. Basta pensare che Jeremy Corbyn è un sostenitore del regime Cubano, così ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 luglio 2021) "Asono abituati agli uragani ma la scorsa domenica c’è stato un terremoto. In migliaia si sono riversati per le strade di molte città e paesi per chiedere un cambiamento”, scrive il commentatore David Aaronovitch sul Times. “Il quotidiano del regime, Granma, naturalmente ha dato la colpa agli Stati Uniti accusandoli di avere finanziato i manifestanti. Ma se non siete riusciti a procurarvi una copia del giornale, potevate sentire la stessa tesi da un ‘esperto’ britannico in diretta sulla Bbc. Questa indulgenza nei confronti dei dittatori è molto diffusa soprattutto a sinistra. Basta pensare che Jeremy Corbyn è un sostenitore del regimeno, così ...

