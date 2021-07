Il trionfo delle skater ragazzine a Tokyo: oro e argento a due 13enni, bronzo a una 16enne (Di lunedì 26 luglio 2021) Il podio olimpico dello Skateboard è giovanissimo. La gara femminile conclusasi nella mattinata italiana è finita con una medaglia d’oro alla tredicenne giapponese Momiji Nishiya, una d’argento alla coetanea brasiliana Rayssa Leal, detta ‘a Fadinha’, e una di bronzo alla sedicenne giapponese Funa Nakayama. Si tratta del podio complessivo più giovane di sempre alle Olimpiadi, di 42 anni in totale. Nishiya, originaria di Osaka, va sullo skate da quando aveva 7 anni. Leal è già una celebrità in patria, con vasto seguito sui social e ineluttabile circuito di sponsor, e ha dichiarato di dedicare il successo «a tutte le coetanee del Brasile». Le grandi deluse ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 luglio 2021) Il podio olimpico dello Skateboard è giovanissimo. La gara femminile conclusasi nella mattinata italiana è finita con una medaglia d’oro alla tredicenne giapponese Momiji Nishiya, una d’alla coetanea brasiliana Rayssa Leal, detta ‘a Fadinha’, e una dialla sedicenne giapponese Funa Nakayama. Si tratta del podio complessivo più giovane di sempre alle Olimpiadi, di 42 anni in totale. Nishiya, originaria di Osaka, va sullo skate da quando aveva 7 anni. Leal è già una celebrità in patria, con vasto seguito sui social e ineluttabile circuito di sponsor, e ha dichiarato di dedicare il successo «a tutte le coetanee del Brasile». Le grandi deluse ...

