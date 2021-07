"Hai visto che mi dava un calcio in testa?". Così l'assessore di Voghera ha influenzato il ricordo di un testimone

(Di lunedì 26 luglio 2021) “Haiche ha fatto per darmi unin? L’importante è quello, che haiche stava dandomi unin”. Sono le parole dell’alla Sicurezza di, in provincia di Pavia, Massimo Adriatici, mentre si rivolge a uninterrogato da un militare dell’Arma subito dopo aver sparato al trentanovenne Youns El Boussettaui. Le immagini sono riprese da un video girato martedì 20 luglio scorso, e recuperato in esclusiva dall’agenzia di stampa LaPresse, che mostra il piazzale antistante il Bar Ligure di ...

Franca59580415 : @gaia_tz91 @tzvip_68 Ma perché tu hai visto lei??? - maxbuonafine : @Francee74851912 @Viminale @poliziadistato @GDF @_Carabinieri_ @Esercito A guardarli bene sembra che parlino solame… - XTICKTUMX : La Romania manco si è qualificata di squadra, ma tu hai mai visto una gara di ginnastica, madonna chiudi la bocca e… - PP1ll0WT4LK : @giadxhs ma hai visto l'ultima storia di franch è bellissima - diamondayn : @latipadivic HAI VISTO -

Ultime Notizie dalla rete : Hai visto

L'HuffPost

Pratichi sport sia all'esterno che all'interno e se proprio vuoi finanche in acquache è impermeabile al 100%. Infine anche la batteria è pazzesca: con una sola caricafino a 15 giorni di ...PARTECIPA AI SONDAGGI ONLINEfiducia nel premier Mario Draghi e nel governo? Chi voteresti in caso di elezioni politiche? Sei ... ovviamente se fosse unitoche continuano a litigare', ...“Hai visto che ha fatto per darmi un calcio in testa? L’importante è quello, che hai visto che stava dandomi un calcio in testa”. Sono le parole dell’assessore alla Sicurezza di Voghera, in provincia ...Milano, 26 lug. (LaPresse) - "Hai visto che ha fatto per darmi un calcio in testa? L'importante è quello, che hai visto che stava dandomi un calcio in testa".