Green Pass, l'app per controllare la validità: ecco come funziona Si chiama VerificaC19 l'app sviluppata dal ministero della Salute, tramite Sogei, per i controlli del Green Pass. Con il nuovo decreto anti Covid dal 6 agosto il certificato verde dovrà essere esibito per sedersi nei tavoli di bar e ristoranti al chiuso, oltre che per spettacoli all'aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi, cinema e teatri. E con l'obbligo al Green Pass arrivano anche i controlli e le sanzioni. Per i trasgressori le multe vanno dai 400 ai 1.000 euro.

